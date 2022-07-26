Высказывания комика Данилы Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

Московские правоохранители начали проверку высказываний стендап-комика Данилы Поперечного. Как стало известно 5-tv.ru, полицейские заподозрили его в дискредитации российской армии.

В полицию с заявлением по этому поводу обратился неравнодушный гражданин. Он сообщил, что в соцсетях Поперечный несколько раз негативно высказывался по поводу проведения военной специальной операции России на Украине.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. После этого Поперечный покинул РФ и переехал в Европу. Сейчас о его местонахождении неизвестно.

Поперечный также был одним из комиков, которые поддержали Идрака Мирзализаде. Тот в марте прошлого года выступил с монологом о национальных предрассудках арендодателей в Москве. Шутка вызвала огромный общественный резонанс.

Как ранее писал 5-tv.ru, Данила Поперечный начал встречаться с бывшей возлюбленной другой звезды сети — Николая Соболева.