Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Высказывания комика Данилы Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 228

Комик неоднократно негативно высказывался по поводу проведения специальной военной операции России по защите Донбасса, сообщил неравнодушный гражданин.

Высказывания комика Данилы Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Московские правоохранители начали проверку высказываний стендап-комика Данилы Поперечного. Как стало известно 5-tv.ru, полицейские заподозрили его в дискредитации российской армии.

В полицию с заявлением по этому поводу обратился неравнодушный гражданин. Он сообщил, что в соцсетях Поперечный несколько раз негативно высказывался по поводу проведения военной специальной операции России на Украине.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. После этого Поперечный покинул РФ и переехал в Европу. Сейчас о его местонахождении неизвестно.

Поперечный также был одним из комиков, которые поддержали Идрака Мирзализаде. Тот в марте прошлого года выступил с монологом о национальных предрассудках арендодателей в Москве. Шутка вызвала огромный общественный резонанс.

Как ранее писал 5-tv.ru, Данила Поперечный начал встречаться с бывшей возлюбленной другой звезды сети — Николая Соболева. 

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Высказывания комика Данилы Поперечного проверяют на предмет дискредитации ВС РФ

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