Диалог ведется с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзией, Китаем, Гонконгом.

Россиянам могут упростить визовый режим в 18 странах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В текущее время Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами. Об этом рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.

По его словам, диалог ведется с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзией, Китаем, Гонконгом.

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — приводит его слова ТАСС.

Так, как отмечает дипломат, для иностранных граждан на данный момент созданы достаточно благоприятные условия для въезда на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД России не исключили запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

11:56
ВСУ с квадрокоптера атаковали КПП «Троеборное» в Брянской области
11:53
Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ городских застройках Донбасса
11:45
Le Monde сообщила об истощении ресурсов ЕС по введению санкций против России
11:37
Рэпер Рич заявил о невозможности «культурной оккупации» России
11:21
«Испанский стыд»: Оксану Самойлову затравили за безграмотность
11:04
Россиянам могут упростить визовый режим в 18 странах

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Как защитить кожу от агрессивного солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год