Не по блату: дочь Михаила Ефремова поступила в университет за 650 тысяч в год

Изначально Вера хотела изучать журналистику, пиар, но туда высокий конкурс. Девушка даже не добрала баллов на платные места.

Дочь Михаила Ефремова, 17-летняя Вера стала студенткой Высшей школы экономики. Девушка подала документы в несколько учебных учреждений, но дополнительные испытания посещала только в «Вышке». Она хотела поступить на факультет медиакоммуникаций, но участвовала в собеседованиях и на другие специальности. Об этом пишет KP.RU.

«Управление в креативных индустриях», — ответила Вера на вопрос об итоговом выборе факультета.

В текущем году проходит первый набор на эту специальность. Студенты будут учиться очно четыре года, набор идет на 100 платных мест. Преподавание будет на русском и частично английском языках. Программа была создана как ответ на запрос рынка в специалистах, которые сочетают в себе креативное мышление, управленческие, проектные компетенции и бизнес-подход. Студенты научатся создавать свои цифровые проекты, заниматься продакт-менеджментом, запускать и создавать медиастартапы, учиться дизайну и коммуникациям. Изначально Вера хотела изучать журналистику, пиар, но туда высокий конкурс. Девушка даже не добрала баллов на платные места.

Обучение на выбранной ей специальности платное — 650 тысяч в год. Мама Веры Ефремовой Софья Кругликова ездила с ней подписывать договор и оплачивать обучение.

К слову, Михаил Ефремов продолжает отбывать срок в колонии за смертельное ДТП. На днях он вновь попал в новостные ленты. Артист добровольно отказался от статуса индивидуального предпринимателя. Закрытие юрлица логично. За него ежегодно нужно платить минимум 43 тысячи рублей. А расходы в его семье растут. Правда, кто будет оплачивать образование Веры неизвестно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Вера Ефремова в прошлом году снялась в откровенной фотосессии.