Дочь Ефремова снялась в откровенной фотосессии: «Выйдет из тюрьмы — не узнает»

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Ника Шумерская
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Дочь Ефремова приняла участие в откровенной фотосессии

Дочь Ефремова снялась в откровенной фотосессии: «Выйдет из тюрьмы — не узнает»

Фото: Instagram @ismokkewater

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Похорошевшая 16-летняя наследница осужденного Михаила Ефремова попробовала себя в качестве модели и показала фото.

Пока актер Михаил Ефремов отбывает срок в белгородской колонии после смертельного ДТП, виновником которого он стал, родные актера пытаются выживать без поддержки главы семьи. 5-tv.ru рассказывал, что пятая жена Ефремова Софья Кругликова трудится на двух работах ради содержания троих детей, а одна из дочерей артиста готовится сменить пол и стать мужчиной.

Радость семье приносит расцветающая дочь-подросток Вера. Недавно девушка попробовала себя в качестве модели. В своем аккаунте в Instagram Вера Ефремова опубликовала кадры с откровенной фотосессии, где она предстает в различных соблазнительных образах.

Пользователи сети выразили восхищение внезапно похорошевшей девушкой, одним из первых отозвался поддерживающий устремления младшей родственницы старший брат. Никита Ефремов выразился лаконично: «Огонь!».

 
 
 
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Публикация от верундель (@ismokkewater)

Некоторые фанаты уверены, что родной отец после окончания срока заключения не сможет узнать невероятно изменившуюся дочь.

«Папа выйдет из тюрьмы — не узнает!» — приводят слова поклонника портал 7Дней.ru

Предварительный срок выхода Михаила Ефремова на свободу — 2027 год. Виновником дорожно-транспортного происшествия он стал 8 июня 2020-го — находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, актер вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, впоследствии уменьшив срок на полгода.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Татьяна Васильева заявила о грозящей Ефремову опасности в колонии.

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