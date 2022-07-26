Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 88

Среди попавших в черный список оказались главы Брянской, Самарской и Курской областей.

Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Великобритания расширила список антироссийских санкций на 42 пункта. В этот раз ограничения коснулись по большей части глав некоторых регионов РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте британского правительства.

В черный список попали губернаторы Брянской, Самарской, Курской и Ленинградской областей. Под санкциями оказался и глава Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рестрикции также затронули министра юстиции России Константина Чуйченко, первого зампреда правительства Луганской Народной Республики Владислава Кузнецова и председателя правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталия Хоценко.

Британский журналист и блогер Грэм Филлипс, чьи активы на родине были арестованы, стал еще одним пунктом черного списка Лондона.

На фоне спецоперации ВС РФ на Украине страны Запада развернули против России беспрецедентную санкционную войну. Однако многие из введенных ими мер нанесли удар не только по Москве, но и по самим государствам-инициаторам ограничений. Особенно болезненными для Европы стали санкции в энергетическом секторе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Le Monde сообщила об истощении ресурсов ЕС по введению санкций против России.

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