Эмиграция или временный отъезд? Анатолий Белый объяснил, почему он уехал из РФ

Исполнивший в кино более 40 ролей актер сейчас пребывает в Израиле.

Стремительно эмигрировавший в Израиль актер Анатолий Белый объяснил причины отъезда из России — ему стало все сложнее жить в России, ведь он якобы перестал ощущать себя свободным, сославшись на некие фантомные боли еще его родителей.

При этом он рассказал, как к его решению отнесся художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. В театре Белый прослужил 19 лет и был задействован во всех значимых постановках.

«Я сказал ему, что больше не смогу здесь жить и по-прежнему существовать, я буду уезжать. Он с пониманием отнесся. И в конце уже перед самым финалом на последнем моем спектакле «Бег» он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет», — добавил артист в одном из последних своих интервью.

К слову, настоящая фамилия Анатолия Белого — Вайсман. Свои еврейские корни он скрывать не планировал, но родная фамилия казалась «островатой», поэтому он перевел ее на русский язык и стал работать под псевдонимом. В России артист окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, в 2003-м его взяли в МХТ имени Чехова. В частности, был задействован в постановках «Терроризм», «Белая гвардия», «Изображая жертву», «Чайка» и др. В кино артист исполнил более 40 ролей, среди самых известных — «Орлова и Александров», «Обнимая небо», «Параграф 78», «Пассажиры» и другие. Успехи в карьере часто связывают не только с талантом, но и отношениями с популярной актрисой Мариной Голуб, которая была старше его на 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему публицист Михаил Шахназаров подозревает Анатолия Белого в сектанстве. А коллега актера по сцене и вовсе вспомнил, что знаменитость в последнее время стал нелюдим и агрессивен к окружающим. Он часто запирался в гримерке и никого туда не впускал. С коллегами не общался, даже обедал не в столовой, как все, а в полном одиночестве. На общие поклоны не выходил, а если и решался, то делал это с «кислой миной».