Песня из одного слова: SHAMAN рассказал историю написания хита «Встанем»

Певец выложил песню в интернет 23 февраля, а 24-го «Встанем» уже ушла в народ и стала хитом.

SHAMAN рассказал о написании одного из своих главных хитов «Встанем». По словам певца, композиция, ставшая народным хитом, родилась в его голове 2 января из одного слова.

«У меня приходят слова вместе с музыкой. Либо одно слово, у меня прям „Встанем“ прокричало в голове. Это 2 января было, понятное дело, что все отдыхают, но меня как будто кто-то за шкирку взял, за инструмент посадил и сказал: „Пиши“. Я такой, ну ладно, хорошо», — поделился в беседе с Аленой Жигаловой артист.

Он отметил, что пишет песни уже 15 лет, однако «Встанем» — его первый опыт создания патриотической композиции.

«Написал эту песню, выложил ее в интернет 23 февраля. А 24-го она уже все, ушла в народ, — рассказал SHAMAN. — Она стала сейчас локомотивом фактически моего творчества, потому что после того, как я выпустил эту песню, я объявил о своем самом первом сольном концерте в Москве, который продался еще за месяц до концерта самого».

Сейчас певец гастролирует по России, собирает полные залы. Его клип на песню «Я русский» удерживает первую позицию в трендах русскоязычного сегмента YouTube. За несколько дней видео набрало более трех миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал о совместной работе с Дробышем.