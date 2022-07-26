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Песня из одного слова: SHAMAN рассказал историю написания хита «Встанем»

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 3 173

SHAMAN рассказал историю написания песни «Встанем»

Песня из одного слова: SHAMAN рассказал историю написания хита «Встанем»

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Певец выложил песню в интернет 23 февраля, а 24-го «Встанем» уже ушла в народ и стала хитом.

SHAMAN рассказал о написании одного из своих главных хитов «Встанем». По словам певца, композиция, ставшая народным хитом, родилась в его голове 2 января из одного слова.

«У меня приходят слова вместе с музыкой. Либо одно слово, у меня прям „Встанем“ прокричало в голове. Это 2 января было, понятное дело, что все отдыхают, но меня как будто кто-то за шкирку взял, за инструмент посадил и сказал: „Пиши“. Я такой, ну ладно, хорошо», — поделился в беседе с Аленой Жигаловой артист.

Он отметил, что пишет песни уже 15 лет, однако «Встанем» — его первый опыт создания патриотической композиции.

«Написал эту песню, выложил ее в интернет 23 февраля. А 24-го она уже все, ушла в народ, — рассказал SHAMAN. — Она стала сейчас локомотивом фактически моего творчества, потому что после того, как я выпустил эту песню, я объявил о своем самом первом сольном концерте в Москве, который продался еще за месяц до концерта самого».

Сейчас певец гастролирует по России, собирает полные залы. Его клип на песню «Я русский» удерживает первую позицию в трендах русскоязычного сегмента YouTube. За несколько дней видео набрало более трех миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN рассказал о совместной работе с Дробышем.

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