«Порчу себя сам»: SHAMAN рассказал о совместной работе с Дробышем

Артист признался, что за все время его карьеры у него никогда не было инвесторов.

SHAMAN раскрыл нюансы своего сотрудничества с композитором Виктором Дробышем. Исполнитель песни «Я русский» признался в интервью Алене Жигаловой, что не является артистом продюсерского центра Дробыша, а сам Виктор Яковлевич консультирует его по внутренней кухне российского шоу-бизнеса.

«Виктор совместно с лейблом „Первое музыкальное издательство“ делает дистрибуцию моих песен, занимается продвижением моего творчества за очень вменяемый процент, а также при нашей с ним конфиденциальной, личной беседе как эксперт консультирует меня по вопросам, что происходит внутри шоу-бизнеса», — поделился певец.

Он подчеркнул, что всегда был и будет артистом, заработавшим известность и народную любовь самостоятельно. SHAMAN от начала и до конца контролирует процесс создания песен, концертных шоу.

«У нас такие договоренности, — отметил певец. — Это все делаю я самостоятельно, поэтому порчу себя я сам».

Широкую известность SHAMAN приобрел после выхода песен «Встанем» и «Я русский». Оба трека довольно быстро попали в тренды соцсетей и стали хитами. Как признался артист, до этого он не писал патриотические песни, однако в итоге «Встанем» стала локомотивом его творчества.

Сейчас певец собирает солдауты по стране, билеты на его шоу быстро раскупаются. Останавливаться на достигнутом артист не намерен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что клип SHAMAN «Я русский» за сутки посмотрел почти миллион человек.