В чем главная ошибка матерей-одиночек, мечтающих выйти замуж?

Отказ мужчин заводить роман с обремененными дамами — миф, уверен психолог Александр Шахов. Так как же стать счастливой после многих неудач?

Страх неприятия мужчиной, потенциальным супругом, ребенка от предыдущего брака — довольно распространенная женская проблема. Во многом навязываемый обществом миф, что мужчина не возьмет себе в спутницы жизни уже состоявшуюся мать с детьми — не более чем домыслы, уверен семейный психолог Александр Шахов.

В беседе с 5-tv.ru специалист объяснил, почему мужчины женятся на женщинах и с пятью детьми, а также рассказал о главной ошибке желающих выйти замуж.

«Серьезный настроенный зрелый мужчина возьмет, — уверен психолог. — Абы какие — нет. Берут замуж мужчины и с двумя, и с тремя, и с четырьмя детьми, и с детьми-инвалидами — таких историй полно, поэтому успокойтесь. Эта ситуация практична».

Конечно, не всякий мужчина возьмет замуж женщину с ребенком, подчеркнул Шахов. От того, чтобы стать отцом, откажутся рассчитывавшие на несерьезные отношения, внутренне незрелые, а также нежелающие вкладываться в семью кандидаты.

«А вам такие люди будут интересны? — задал важный вопрос психолог. — Вам нужен не просто мужчина, вам нужен готовый отец для ваших детей, то есть по сути дела это мужчина, который возьмет на воспитание чужих детей».

По мнению специалиста, будущий супруг уже состоявшейся матери должен быть достаточно зрелым, твердо стоящим на ногах.

При этом он подчеркнул, что в пару такому мужчине нужна уверенная женщина, не считающая своих детей чем-то постыдным.

«Важно понять, что если женщина считает детей недостатком своим, то тогда, конечно, она будет себя неуверенно вести, она будет как бы стараться показывать сразу мужчине «Я покажу тебе своих детей, я сразу покажу тебе все свои недостатки. Возьмешь меня ты или нет замуж?» — привел пример психолог.

Шахов уверен, что куда привлекательнее для мужчины будет женщина, считающая детей не только украшением своей жизни, но и жизни своего спутника.

«Если женщина уверена в себе, если она любит своих детей и совершенно уверена, что она достойна счастья — с детьми, без детей, тогда, конечно, она заинтересует нормального зрелого серьезного мужчину, безусловно», — полагает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что сначала мужчина должен полюбить саму женщину. Когда он будет заинтересован в отношениях с ней, тогда он примет и ее детей.

«Конечно, известные сложности во взаимоотношениях между мужчиной и чужими детьми есть, но они преодолимы, они вполне решаемы. Главное — научиться их решать методами психологии», — подытожил он.

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