Приглашение раздора: украинцы «набросились» на Лолиту за анонс фестиваля в Крыму

Артистка пригласила своих поклонников посетить фестиваль в бухте Капсель в середине августа.

Украинцы-русофобы назвали предательницей певицу Лолиту за анонс фестиваля «Таврида АРТ». Мероприятие пройдет в середине августа в крымской бухте Капсель.

В рамках фестиваля искусств состоятся многочисленные концерты, выставки, шоу, однако некоторых подписчиков звезды возмутило, судя по всему, выбранное для него место. Как сообщает Украина.ру, для ряда комментаторов анонс стал поводом лишний раз обвинить артистку с закарпатскими корнями в «предательстве».

Сейчас под постом Лолиты в Telegram нет негативных высказываний. Вероятно, артистка решила удалить гневные комментарии, чтобы лишний раз не провоцировать конфликты между подписчиками.

До этого певица резко высказалась в отношении пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Она поделилась историей, произошедшей с ее матерью в Киеве шесть лет назад. На пожилую женщину напал националист из-за того, что она говорила на русском языке. В тот момент именно украинцы пришли ей на помощь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лолита Милявская попросила больше не спрашивать ее об эмиграции в Болгарию.