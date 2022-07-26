Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Москву признали одним из самых безопасных городов России

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

СК: Москва является одним из самых безопасных городов России

Москву признали одним из самых безопасных городов России

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Низким уровнем преступности столица обязана передовым технологиям в сфере безопасности.

Столица входит в число наиболее безопасных в России городов, с одним из самых низких по стране уровней преступности. Об этом заявил первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.

«Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности», — сказал Саксин в беседе с «Вечерней Москвой».

В свою очередь в прокуратуре столицы ранее назвали самые безопасные районы города. Оказалось, что наименьшее число преступлений за последние полгода зарегистрировано в Зеленограде — 1 856 случаев. Далее идут Новая Москва и Северо-Западный административный округ — 3 006 и 5 811 преступлений соответственно.

В марте эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира в категориях «качество жизни» и «развитие инфраструктуры». По этим показателям российская столица обошла Париж и Лондон. В глобальном мировом рейтинге Москва стала третьей после Сингапура и Торонто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бюджет Петербурга получил рекордные доходы за первое полугодие 2022 года — 626 миллиардов рублей.

+22° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

22:56
Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
22:43
«Что не так?» — Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым
22:31
Москву признали одним из самых безопасных городов России
22:18
Вальс буксиров и пролет морской авиации: Балтийск готовится ко Дню ВМФ
22:06
Переезжают в Калифорнию: Галкин и Пугачева продают свой замок за 700 миллионов
21:53
Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
«Приезжайте в Россию!»: Жуков из «Руки вверх» ответил на запрет въезда в Эстонию
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Плохая фигура и воспаления: Чем еще грозит плохое пережевывание еды

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год