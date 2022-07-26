Москву признали одним из самых безопасных городов России

Низким уровнем преступности столица обязана передовым технологиям в сфере безопасности.

Столица входит в число наиболее безопасных в России городов, с одним из самых низких по стране уровней преступности. Об этом заявил первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин.

«Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности», — сказал Саксин в беседе с «Вечерней Москвой».

В свою очередь в прокуратуре столицы ранее назвали самые безопасные районы города. Оказалось, что наименьшее число преступлений за последние полгода зарегистрировано в Зеленограде — 1 856 случаев. Далее идут Новая Москва и Северо-Западный административный округ — 3 006 и 5 811 преступлений соответственно.

В марте эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира в категориях «качество жизни» и «развитие инфраструктуры». По этим показателям российская столица обошла Париж и Лондон. В глобальном мировом рейтинге Москва стала третьей после Сингапура и Торонто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бюджет Петербурга получил рекордные доходы за первое полугодие 2022 года — 626 миллиардов рублей.