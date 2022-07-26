Бюджет Петербурга получил рекордные доходы

Только за первое полугодие в городскую казну пришли рекордные 626 миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Рекордные 626 миллиардов рублей дохода за первое полугодие получил бюджет Санкт-Петербурга. Тем самым досрочно закрыв план по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

По его словам, основной прирост пришел на нефтегазовые компании. Но и без них налог на прибыль демонстрирует положительную динамику. На организации пришлось почти 53% доходов. Еще около 30-ти принесли физлица. Всего же доходы увеличились на 72 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительную часть прибыли в бюджет Санкт-Петербурга приносит и туристический бизнес. Так за первое полугодие доход составил около 145-ти миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, гости Северной столицы высоко оценивают уровень обслуживания. В среднем они проводят в городе от трех дней до недели.По сравнению с прошлым годом вырос и средний чек туриста -- на 14%. Это примерно до 36 с половиной тысяч рублей.  В комитете подчеркнули, что в Санкт-Петербурге развиваются все виды туризма – культурно-познавательный, деловой, медицинский, гастрономический и другие.

 

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