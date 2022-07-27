Новая «Мисс Россия» о победе в конкурсе красоты: «Это не было моей мечтой»

«Мисс Россия» Анна Линникова заявила, что победа в конкурсе не была ее мечтой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Анна Линникова развеяла миф о том, что все красивые девушки не отличаются ни умом, ни сообразительностью.

Обычная студентка из Петербурга развеяла миф о том, что все красивые девушки не отличаются ни умом, ни сообразительностью. 22-летняя Анна Линникова завоевала титул «Мисс Россия» и поделилась с нами эмоциями от победы, а заодно и ближайшими планами.

Она очень хочет поехать на «Мисс Вселенную», а еще заняться благотворительностью. Первое место в национальном конкурсе для нее — точно не предел мечтаний.

«Я посвятила эту победу себе. Это не было моей мечтой, но мне понравилась идея того, что я буду участвовать в конкурсе красоты, поскольку я считаю себя действительно и достойной участницей, и достойной победительницей, и красивой девушкой», — сказала Анна Линникова.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, что известно о новой «Мисс Россия».

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