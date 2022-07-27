Петербуржцы развернули целую операцию для спасения тонущего кота в центре города
Вытаскивать пушистика из воды бросился случайный прохожий. Его усилия не пропали даром.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru
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Целую операцию по спасению кота развернули жители Петербурга в центре города. Вытаскивать его из Невы бросился случайный прохожий.
Мужчина, рискуя свалиться в воду, спустился по крутому бетонному откосу. Он пытался ногой зацепить несчастного кота, который барахтался внизу.
К сожалению, хэппи энд на видео не попал. Однако очевидцы уверяют, что животное все-таки спасли. Его дальнейшая судьба неизвестна.
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