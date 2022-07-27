В Главном военно-морском параде задействуют не только корабли, но и авиацию. Особого внимания заслуживает катер «Евгений Колесников».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

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В Петербурге и Кронштадте идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ! Сегодня в Минобороны рассказали о порядке прохождения кораблей и пролета авиации.

В этом году смотр откроет линейный 54-пушечный корабль «Полтава». Всего же задействуют более 40 фрегатов, катеров, подводных лодок и парусников.

Особое внимание приковано к патрульному катеру «Евгений Колесников» с первым женским экипажем. Его сформировали всего два года назад.

После того как завершится морская часть парада, в небо поднимутся четыре десятка истребителей и вертолетов.

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