В Петербурге и Кронштадте идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ! Сегодня в Минобороны рассказали о порядке прохождения кораблей и пролета авиации.

В этом году смотр откроет линейный 54-пушечный корабль «Полтава». Всего же задействуют более 40 фрегатов, катеров, подводных лодок и парусников.

Особое внимание приковано к патрульному катеру «Евгений Колесников» с первым женским экипажем. Его сформировали всего два года назад.

После того как завершится морская часть парада, в небо поднимутся четыре десятка истребителей и вертолетов.