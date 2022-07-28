Врач объяснил, почему нельзя терпеть боль

Медик призвал не игнорировать даже мимолетные болезненные ощущения.

Педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» рассказал о распространенной ошибке, которую совершают люди при болезненных ощущениях. Он призвал не терпеть боль, а обращаться к врачу.

По его словам, боль не просто так донимает человека: она показывает, что в организме развиваются негативные процессы. Поэтому нельзя игнорировать даже мимолетные болезненные ощущения.

«Представьте, что у пациента аппендицит, а он боли не ощущает. Тогда разовьется перитонит, а вероятность того, что пациента вовремя доставят в больницу и предоставят необходимую помощь, нулевая», — объяснил он.

Эксперт добавил, что обезболивающие купируют боль в самом начале ее развития. Однако если не лечиться и терпеть, то неприятные ощущения будут только усиливаться. В таком случае таблеток будет нужно все больше и больше.

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