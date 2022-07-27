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В Херсоне двое полицейских пострадали при срабатывании СВУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Взрыв кустарной бомбы произошел возле патрульного автомобиля.

В Херсоне двое полицейских пострадали при срабатывании СВУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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В Херсоне двое полицейских получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо.

«Только что я получил информацию, несколько минут назад: проявления диверсионные продолжаются. Прозвучал взрыв в самом большом микрорайоне Херсона — Таврическом. Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами… Два сотрудника патрульно-постовой службы получили ранения. Слава богу, живы», — рассказал Сальдо в эфире канала «Соловьев Live».

По словам главы ВГА, бомба была заложена на пути следования автомобиля патрульных, ехавших своим обычным маршрутом. Сотрудники получили серьезные ранения.

В Херсонской области неоднократно предпринимались попытки покушения на должностных лиц. В частности, взрывчатку закладывали возле автомобиля начальника областной службы исполнения наказаний Евгения Соболева. Чиновник отделался ранениями.

Сформированная киевскими властями диверсионная группировка намеревалась ликвидировать и самого главу ВГА Сальдо, а также его заместителя Кирилла Стремоусова. Устранить первых лиц области планировали с помощью подрыва подержанного автомобиля. Теракт удалось предотвратить, задержав исполнителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Херсона при взрыве автомобиля погиб чиновник военно-гражданской администрации Дмитрий Савлученко.

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