Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Лавров назвал следующую цель НАТО из «списка врагов» после России

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 338

Лавров: после России Китай станет следующей целью Запада в списке врагов

Лавров назвал следующую цель НАТО из «списка врагов» после России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В своем желании кого-то «наказать» Запад не станет придерживаться каких-то ранее оговоренных принципов, полагает министр иностранных дел РФ.

Китай станет следующим врагом НАТО после России. Такую точку зрения высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления перед иностранными дипломатами в Аддис-Абебе.

«НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия — номер один. Китай — на втором месте», — отметил он.

Лавров уверен, что в своем желании «наказать» вызвавшее раздражение своей политикой государство Запад не станет придерживаться ранее оговоренных принципов, уточняет KP.RU.

«Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью», — подчеркнул глава МИД РФ.

На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации, денацификации Украины страны ЕС и США развернули масштабную санкционную кампанию против России. Однако принятые ограничительные меры нанесли удар не только по Москве, доставив серьезные проблемы странам-авторам инициатив.

Из-за рестрикций начала страдать не только энергетическая сфера, но и многие другие — в частности, стал снижаться уровень жизни в ЕС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ.

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