Кудрявцева после повторного коронавируса пожаловалась на проблемы с нервами
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы с нервной системой из-за коронавируса
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Телеведущая предупредила, что может начать «крушить и рушить все на своем пути».
Переболевшая второй раз коронавирусом Лера Кудрявцева испытывает проблемы с нервной системой. Об этом телеведущая рассказала в своем Теlegram-канале.
«Я, конечно, грешу на корону, она фигачит по всей нервной системе, но в ряду с этим есть незакрытый гештальт. Вроде понимаешь, что давно надо закрыть, но нет. И вот это „нет“ просто вышибает из колеи», — написала Кудрявцева.
Звезда призналась, что не знает, насколько ее еще хватит «вывозить все дерьмо». Если же наступит «точка», она может начать «крушить и рушить все на своем пути».
На днях Кудрявцева пожаловалась подписчикам на испорченный отдых из-за COVID-19. Телеведущая повторно заразилась коронавирусом, из-за чего ее отпуск прошел в номере отеля на карантине и с температурой.
Ранее в этот день 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева опубликовала в соцсети снимок с результатами последнего теста на коронавирус и отметила, что он наконец-то отрицательный.
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