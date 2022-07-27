Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чеченской Республику Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Награда получена за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и России», — написал он в своем Telegram-канале.

Орден Святого Александра Невского. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Орден был учрежден Петром I 1 июня 1725 года. Тогда изготовили 40 орденских знаков. Однако реализовать свои намерения царь не успел. Первые вручения состоялись после его смерти уже в период правления Екатерины I 21 мая того же года. Тогда новым орденом награждали не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных.

В период существования СССР — командиры Красной армии, проявившие в боях за родину в Великой Отечественной войне личную отвагу, мужество, храбрость и умелое командование, обеспечивающее успешные действия своих частей. Теперь ее присваивают видным зарубежным политическим и общественным деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказанием содействия в ее социально-экономическом развитии.

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