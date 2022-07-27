Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Несмотря на высокую оценку российского лидера работы на посту главы Чечни, Кадыров воспринял награду как аванс.

Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

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Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чеченской Республику Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Награда получена за вклад в социально-экономическое развитие Чечни и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение.

«Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и России», — написал он в своем Telegram-канале.

Орден Святого Александра НевскогоОрден Святого Александра Невского. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Орден был учрежден Петром I 1 июня 1725 года. Тогда изготовили 40 орденских знаков. Однако реализовать свои намерения царь не успел. Первые вручения состоялись после его смерти уже в период правления Екатерины I 21 мая того же года. Тогда новым орденом награждали не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных.

В период существования СССР — командиры Красной армии, проявившие в боях за родину в Великой Отечественной войне личную отвагу, мужество, храбрость и умелое командование, обеспечивающее успешные действия своих частей. Теперь ее присваивают видным зарубежным политическим и общественным деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказанием содействия в ее социально-экономическом развитии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве наградили медалями участников спецоперации.

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Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом Александра Невского

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