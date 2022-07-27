Поплавская о сексуальной фотосессии Долиной: «Может достойно носить «леопард»

Облачиться в леопардовый костюм за последнее время решила не только Долина. Но, по признанию Поплавской, именно ее наряд выглядит дорого, стильно и очень к лицу певице.

Яна Поплавская восхитилась яркой и необычной фотосессии Ларисы Долиной. На опубликованных в социальной сети кадрах певица предстала в черно-белом леопардовом костюме. Актриса отметила — она рада, наконец, увидеть женщину, которая достойна способна носить подобные наряды.

«Ну, наконец-то я вижу женщину, которая может достойно носить „леопард“, достойно петь и блистать своим талантом! Действительно достойная и умная, уважаемая и талантливая», — написала в своем Telegram-канале Поплавская.

При этом она отметила — не всем удается подобрать роскошный наряд. На некоторых леопардовый костюм выглядит дешево, не стильно и не сексуально.

«Другая натянет на себя „леопард“ а он смотрится как дешевые лохмотья, рот откроет и стыдно слушать. Только „пэнисы“ на языке. А все потому, что нет породы. И гадкий утенок может оказаться лебедем, а дворняжка никогда не станет королевой», — заключила актриса.

Судя по всему, актриса имела в виду Ольгу Бузову. Она на днях для выступления на VK Fest облачилась в леопардовый костюм, который оголял ягодицы. Певица в наряде чувствовала себя королевой. Однако интернет-пользователи не оценили выбора одежды Бузовой, назвав ее «колбасой-вязанкой» и посоветовав срочно обратиться с стилисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова изменила в своей внешности после насмешек подписчиков.