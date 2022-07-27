«Новая я»: после насмешек над образом на VK Fest Бузова перекрасила волосы

Бузова заявляла — за годы популярности у нее выработался иммунитет к критике. Однако последние негативные высказывания заставили певицу срочно обратиться к стилисту.

Поклонники Ольги Бузовой уже давно привыкли видеть ее со светлыми волосами. Но знаменитость преподнесла сюрприз — перекрасилась в брюнетку. О чем поспешила сообщить в социальной сети.

«Новая я! Еще в Африке мне безумно захотелось перемен, а если я чего-то хочу, я беру и делаю», — цитирует слова Бузовой 7Дней.ru.

Ольга Бузова. Фото: Instagram* / buzova86

Однако некоторые связали внезапную смену образа с недавней критикой, которой подверглась певица на фестивале VK Fest. Певица вышла на сцену в костюме тигрицы с открытыми ягодицами. Не все оценили яркий наряд. В социальной сети на Бузову свалился шквал негативных комментариев. Одни называли ее костюм стремным, другие настоятельно рекомендовали ей обратиться к стилисту. Но обращение к специалисту тоже устроило не всех. Теперь Бузову упрекают в том, что с переменой цвета волос она потеряла индивидуальность.

Но все-таки Бузова продолжает убеждать — для нее чужое мнение вовсе неважно. Она делает только то, что хочет. А на критику и крики в спину «дура» уже не оборачивается и не реагирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое агентство предложила Ольги Бузовой открыть Наталья Штурм после признания певицы в любви к большим мужским достоинствам.

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