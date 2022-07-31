TikTok-блогер Вика VIRA Раннева назвала ТОП-5 способов для поднятия настроения

Блогер Вика Раннева рассказала в беседе с 5-tv.ru, как поднять себе настроение в пасмурный весенний день и как отвечать на критику в интернете.

«Во-первых, конечно же, на первом месте, самое главное — это друзья. Провести с ними время, чем-то вместе заняться, ведь они всегда поднимают настроение. Поэтому очень советую в пасмурный день собрать своих близких людей, даже если они не хотят, и день станет лучше», — рассказала девушка.

Еще один способ — сходить на страшный квест или на самый высокий аттракцион в парке развлечений. По словам блогера, из-за адреналина забываешь обо всем и думаешь о том, как побыстрее коснуться земли. Однако она не советует это делать тем, кто сильно боится высоты.

«Тройку восхитительных советов по поднятию настроения закрывает просмотр фильмов и сериалов. Включите то, что вас вдохновляет и улучшает настроение, обязательно с хорошим концом! Наслаждайтесь», — поделилась Раннева.

Она также рассказала о старом и проверенном способе — вкусно поесть. По ее словам, можно приготовить или купить любимое блюдо. Она призвала не бояться поправиться от вредной еды, так как человек грустит не каждую секунду.

«И мое любимое занятие, которое всегда поднимает мое настроение — создание контента. Через творчество я выражаю себя, передаю свои эмоции людям, это очень помогает. В такие моменты — в грустные пасмурные дни — я люблю записывать грустные липсинги», — подытожила блогер.

Девушка также рассказала, как можно отвечать на критику в интернете. По ее словам, нужно не обращать внимания, потому что лишних нервов нет. Она отметила, что на каждого человека может «свалиться тонна хейта».

«Если вы все же прочитали плохие комментарии и переживаете — сразу же читайте хорошие! Поверьте, их очень много, большая часть подписчиков — чудесные люди, сконцентрируйте внимание на них», — посоветовала Вика.

Она поделилась, что ее мотивирует критика. Раннева призвала любить себя и быть любимыми. Тогда точно все получится.

«Вообще я провокатор хейта, мне постоянно говорят про лишний вес, но мне все равно, я прекрасна. Но, напомню, главное — не реагировать. Повторим урок — не обращайте внимания, постарайтесь», — рассказала блогер.

Она вспомнила слова певца Егора Крида о том, что «хейтер — твой самый верный подписчик». Он сильнее любит тебя, чем хорошие подписчики, потому что знают о тебе абсолютно все. Они находят любую информацию о блогере и сходят по нему с ума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том как сделать стильную прическу по советам от TikTok-блогера Кайтаны.