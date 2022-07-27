Немцы раскритиковали своих министров за счастливые фото с Кличко и шампанским

Высокопоставленные чиновники из Германии не увидели ничего предосудительного в том, чтобы повеселиться в Киеве. В это же самое время их сограждане не знают, как платить за электроэнергию.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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В Германии разгорелся настоящий политический скандал — и все из-за пары фотографий. Недоумение тысяч пользователей вызвали снимки, на которых немецкие чиновники — министр внутренних дел и министр труда — позируют на балконе с мэром Киева во время визита на Украину.

Никто не понял, отчего на их лицах такие счастливые улыбки. Но особенно всех возмутили бокалы шампанского в руках. Эти праздничные атрибуты многие сочли неуместными.

«Что может быть приятнее, чем наслаждаться зрелищем чужих страданий за бокалом шампанского, не правда ли?»

«Смущенные взгляды и бокалы игристого, когда другие люди умирают. Отвратительно!»

«Скоро мы будем смотреть на эти фотографии из холодных квартир, не зная, как оплатить счета за электроэнергию. За что вы пьете в зоне военных действий? За солидарность?» — возмутились пользователи Twitter.

Немецкие чиновники приехали обсудить с киевскими властями текущую ситуацию, вопрос беженцев и поставку оборудования. Теперь у жителей Германии возник резонный вопрос: чем же все-таки занимаются их министры на Украине.

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