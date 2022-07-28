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«Платье мечты»: Литвинова после нежного фото с Земфирой показала свадебный наряд

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Рената Литвинова после снимка с Земфирой показала свадебное платье

«Платье мечты»: Литвинова после нежного фото с Земфирой показала свадебный наряд

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Фанаты актрисы в недоумении: неужели их любимица выходит замуж?

Рената Литвинова, которая на днях опубликовала романтический снимок с Земфирой, выложила новое интригующее фото. На нем запечатлено роскошное свадебное платье с цветами из сверкающих кристаллов.

«Платье мечты. Вообще-то оно свадебное. Так что … вот так», — подписала актриса снимок в Telegram-канале.

свадебное платье из Telegram-канала ЛитвиновойЛитвинова показала свадебное платье. Фото: Telegram / Рената Литвинова

Поклонники решили, что актриса намекает на глобальные перемены в личной жизни и показывает им, в каком образе пойдет под венец.

«Неужели Рената Муратовна выходит замуж?»

«Интрига»;

«Королевское подвенечное платье только для нашей богини Ренаты», — отзываются подписчики.

Земфира, которая после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями личной жизни, несколько дней назад также опубликовала фото с Литвиновой. Певица с актрисой запечатлелись на узкой улочке. При этом обе выглядели счастливыми и довольными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литвинова, проживающая сейчас в Париже, заявила о скором выходе ее спектакля.

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