Почти новый памятник в Мурманске хотят отремонтировать за шесть миллионов рублей

Огромная сумма может вылететь в трубу — именно так выглядит мемориал, который стал символом стойкости и мужества местных жителей в годы ВОВ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ремонт, который в прямом смысле может вылететь в трубу, затеяли в Мурманске. Пять лет назад там установили памятник печной трубе. Мемориал стал символом стойкости и мужества местных жителей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Против работ они, в целом, не возражают. Но не понимают, что за такое короткое время приключилось с монументом. И как по сути косметический ремонт превратился в капитальный — за почти шесть миллионов рублей. Именно эта сумма указана на сайте госзакупок.

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