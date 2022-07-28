Почти новый памятник в Мурманске хотят отремонтировать за шесть миллионов рублей

Ремонт, который в прямом смысле может вылететь в трубу, затеяли в Мурманске. Пять лет назад там установили памятник печной трубе. Мемориал стал символом стойкости и мужества местных жителей в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Против работ они, в целом, не возражают. Но не понимают, что за такое короткое время приключилось с монументом. И как по сути косметический ремонт превратился в капитальный — за почти шесть миллионов рублей. Именно эта сумма указана на сайте госзакупок.