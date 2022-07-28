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Никакого алкоголя! Китайский совет дня на четверг, 28 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 33

Сегодня захочется вывалить на всех свои эмоции, однако это не самое мудрое решение.

Никакого алкоголя! Китайский совет дня на четверг, 28 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 28 июля?

Четверг обещает быть днем больших эмоций. Но это необязательно плохо! Скрывать свои эмоции также пагубно, как и выливать их без разбору на окружающих. Правда, в четверг что-либо удержать в себе будет сложновато — все дело в активном взаимодействии энергий Огня и Воды в карте дня.

Совет дня звучит так — если вас в четверг будет распирать от чувств и эмоций, обязательно найдите им выход. Помогает любое движение: активный спорт, танцы, караоке, пешеходные экскурсии. А вот расслабиться при помощи алкоголя не получится. Энергии четверга будут провоцировать конфликты.

Предостережение дня — не назначайте на четверг операции и не посещайте врачей. Лечение может пойти совсем не по плану.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Никакого алкоголя! Китайский совет дня на четверг, 28 июля

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