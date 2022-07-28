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Снова счастлива: вдова Хворостовского закрутила роман со звездой британского ТВ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 85

Вдова Хворостовского закрутила роман с британским телеведущим Кларком

Снова счастлива: вдова Хворостовского закрутила роман со звездой британского ТВ

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Родные певца знают о романе его вдовы. Они поддержали выбор Флоранс Хворостовской и с пониманием отнеслись к ее желанию начать жизнь с чистого листа.

Спустя пять лет после кончины оперного певца Дмитрия Хворостовского его вдова Флоранс вновь счастлива. Как сообщает Daily Mail, 52-летняя женщина закрутила роман с популярным британским телеведущим Джорджем Кларком.

Радостных и влюбленных их удалось недавно запечатлеть прогуливающихся по Ибице. Они шли по улице и держались за руки. Близкие покойного Хворостовского знают о романе Флоранс и полностью поддерживают женщину, ведь понимают — жизнь продолжается.

Джордж КларкДжордж Кларк. Фото: www.globallookpress.com / Simon Jacobs

Как пишет KP.RU, Флоранс родилась в Италии, но позже стала гражданкой Швейцарии. С оперным певцом она познакомилась в 1999 году в Женеве. Там они выступали в спектакле, где Хворостовский исполнял роль Дон Жуана, а будущая жена была его партнершей. В браке у них родились двое детей: сын Максим и дочь Нина.

В 2015-м Дмитрий Хворостовский узнал, что болен раком. У него диагностировали опухоль головного мозга. Артист скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что могло стать причиной возникновения у Михаила Задорнова опухоли головного мозга.

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