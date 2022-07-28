Власти РФ хотят отменить льготы для авиации и авиапрома
«Известия»: в России предложили отменить льготы для авиации и авиапрома
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Инициаторами изменений могли стать Минфин или Минпромторг. Эксперты считают предложенный отказ от льгот непринципиальным.
В России могут отменить льготы для авиации! Как пишут «Известия», власти обсуждают с перевозчиками идею возвращения сборов и НДС за ввоз самолетов.
Сейчас импортеры освобождены от налогов при условии регистрации авиалайнеров в российском реестре. Нулевой НДС применяют также при поставках авиадвигателей и комплектующих.
По словам источника «Известий» в авиакомпании, инициаторами возврата к пошлинам могли стать Минфин или Минпромторг. Первый хочет пополнить бюджет новыми сборами. Второй — поддержать отечественный авиапром.
С другой стороны, предлагаемые изменения не принципиальны. Из-за западных санкций ввезти самолеты в Россию все равно не получится.
Читайте также
83%
1.56 61.00
1.59
Нашли ошибку?