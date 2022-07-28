Власти РФ хотят отменить льготы для авиации и авиапрома

«Известия»: в России предложили отменить льготы для авиации и авиапрома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Инициаторами изменений могли стать Минфин или Минпромторг. Эксперты считают предложенный отказ от льгот непринципиальным.

В России могут отменить льготы для авиации! Как пишут «Известия», власти обсуждают с перевозчиками идею возвращения сборов и НДС за ввоз самолетов.

Сейчас импортеры освобождены от налогов при условии регистрации авиалайнеров в российском реестре. Нулевой НДС применяют также при поставках авиадвигателей и комплектующих.

По словам источника «Известий» в авиакомпании, инициаторами возврата к пошлинам могли стать Минфин или Минпромторг. Первый хочет пополнить бюджет новыми сборами. Второй — поддержать отечественный авиапром.

С другой стороны, предлагаемые изменения не принципиальны. Из-за западных санкций ввезти самолеты в Россию все равно не получится.

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