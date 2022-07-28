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Норвегия отказалась проводить конгресс Международной федерации гимнастики без россиян

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Спортсмены из РФ ранее были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIG, однако далеко не все на Западе согласились с таким решением.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Норвегия отказалась проводить конгресс Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом рассказали в пресс-службе организации. Причина — запрет на участие в нем российских и белорусских делегатов.

С марта этого года спортсмены двух стран были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой федерации из-за ситуации на Украине. Сам конгресс был запланирован на 22 октября этого года.

Сейчас организация работает над поиском нового места проведения мероприятия. В пресс-службе FIG отметили, что объявят новое место и дату после одобрения исполнительного комитета.

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