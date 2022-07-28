В Сербии жители небольшого города Лесковац решили сэкономить на музыкальных мероприятиях. Они потребовали отменить выступление местной певицы Елены Карлеуши, которая известна и за пределами страны.

Артистка должна была открывать ежегодный сербский фестиваль жареного мяса, который состоится в их городе. Однако сильно завысила прейскурант, попросив за свое выступление 20 тысяч евро.

Горожане посчитали, что это слишком дорого в условиях энергетического кризиса. И напрямую попросили певицу не приезжать, подчеркнув, что деньги сейчас нужны им самим.