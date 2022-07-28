Росавиация снова продлевает ограничения на полеты в ряд аэропортов России

Полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России ограничены до утра пятого августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это уже 26 продление ограничений на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возобновлении рейсов в Китай из аэропорта «Пулково». Авиасообщение между Санкт-Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено в конце 2019 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В июле самолет авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за смерти пассажира. Члены экипажа делали все возможное, чтобы спасти женщину-инвалида. К несчастью, их усилия оказались тщетны.