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Черногория начала замораживать недвижимость россиян в стране

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 673

Власти страны зареклись поддерживать Евросоюз во всех антироссийских выпадах и действовать аналогично.

Черногория начала замораживать недвижимость россиян в стране

Фото: www.globallookpress.com / Egmont Strigl

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Правительство Черногории объявило о старте заморозки недвижимости граждан России в стране. Об этом сказано на сайте кабмина республики.

Более чем полмесяца назад глава черногорского МИДа Филип Аджич говорил о планах по заморозке 44 объектов недвижимости во владении граждан РФ.

Черногория, при том, что она не член Евросоюза (ЕС), присоединилась в конце февраля ко всем антироссийским санкциям, включая индивидуальные и экономические ограничения. Власти республики зареклись проводить политику в отношении украинского конфликта аналогичную с политикой ЕС.

Эксперты посчитали, что российские граждане и компании за минувший год вложили в экономику Черногории более 129 миллионов евро, свыше 49 миллионов евро страна получила за покупку недвижимости на территории республики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС и НАТО пытаются сделать из Черногории и Северной Македонии инструменты в антироссийской игре, заставляя политиков вступать в конфронтацию с Москвой. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров

Черногория отключила на территории страны российские каналы. Однако в попытке угодить Западу страна пошла еще дальше и запрет на вещание коснулся даже тех русскоязычных каналов, которых санкции не затронули.

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