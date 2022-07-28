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Генерал-полковник Горемыкин стал начальником Главного военно-политического управления ВС России

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Путин назначил Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС РФ

Генерал-полковник Горемыкин стал начальником Главного военно-политического управления ВС России

Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов

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С 2009 года Горемыкин занимал должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-полковника Виктора Горемыкина начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником главного военно-политического управления ВС России, освободив его от занимаемой должности», — гласит его текст.

Новый замминистра обороны России является выпускником Челябинского высшего танкового командного училища, а также Академии Федеральной службы контрразведки РФ и Российской академии государственной службы при президенте РФ.

С 2009 года Горемыкин трудился на должности начальника Главного управления кадров Минобороны РФ. За свою деятельность генерал-полковник был награжден орденами Мужества, Дружбы, Александра Невского, а также «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны запустило регулярный паром в ДНР по маршруту Ейск-Мариуполь.

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