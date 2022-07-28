Британский наемник Эслин заявил об отсутствии помощи со стороны Лондона и Киева

Британский наемник Эйден Эслин приговорен в ДНР к исключительной мере наказания. Недавно он сообщил журналистам о бездействии киевских и лондонских властей по его освобождению.

«Я спрашиваю: «Вы хотя бы пытались установить контакт (с ДНР), чтобы выступить в качестве посредника? Если Украина говорить не хочет, возможно, вы могли бы стать посредником между двумя сторонами». Отвечают: «Нет, мы этого делать не хотим, потому что ДНР не признают официально», — приводит его слова RT.

Заключенный также отметил, что британские власти вели переговоры с курдами Сирии, несмотря на тот факт, что те отряды самообороны не были никем признаны. Эслин считает ответ Лондона лицемерием.

Суд ДНР приговорил троих наемников к смертной казни в начале июня. Вместе с Эслином судили его соотечественника Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима. Все фигуранты признали свою вину в том, что принимали участие в боевых действиях на стороне украинских нацистов.

Власти Британии заявляли о том, что к их подданным должны быть применены нормы международного права в военное время. Кроме того, они пообещали направить жалобы в соответствующие инстанции, однако не уточнили в какие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что приговоренный к казни наемник рассказал, зачем США нужен Киев.