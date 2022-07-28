Комиссар Нью-Йорка Васан: название оспы обезьян уходит корнями в расистскую историю

В США сейчас значительно выросла нагрузка на фармацевтическую отрасль. Страна бьет рекорды по количеству случаев заражения вирусом оспы обезьян. Только за минувшие сутки заболели больше тысячи человек. В Белом доме рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации.

Но в Нью-Йорке гораздо больше чем статистикой заболеваемости озабочены названием вируса. Оно оказалось недостаточно толерантным.

По мнению комиссара по здравоохранению города Ашвин Васан, название оспы обезьян уходит корнями в расистскую историю и травмирует представителей темнокожих общин, а также ЛГБТ-сообщества. Он также считает, что из-за неправильного восприятия некоторые заболевшие просто не станут обращаться за медицинской помощью. Комиссар напомнил, что изначально вирус появился не у обезьян и был назван так только потому, что его выявили во время изучения приматов.