Комиссар Нью-Йорка Васан: название оспы обезьян уходит корнями в расистскую историю

Чиновник уверен, что оно травмирует представителей темнокожих общин, а также ЛГБТ-сообщества, поэтому требует переименования.

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В США сейчас значительно выросла нагрузка на фармацевтическую отрасль. Страна бьет рекорды по количеству случаев заражения вирусом оспы обезьян. Только за минувшие сутки заболели больше тысячи человек. В Белом доме рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации.

Но в Нью-Йорке гораздо больше чем статистикой заболеваемости озабочены названием вируса. Оно оказалось недостаточно толерантным.

По мнению комиссара по здравоохранению города Ашвин Васан, название оспы обезьян уходит корнями в расистскую историю и травмирует представителей темнокожих общин, а также ЛГБТ-сообщества. Он также считает, что из-за неправильного восприятия некоторые заболевшие просто не станут обращаться за медицинской помощью. Комиссар напомнил, что изначально вирус появился не у обезьян и был назван так только потому, что его выявили во время изучения приматов.

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