От наступающего огня в Якутии спасли 230 воспитанников детского лагеря и персонал учреждения. Лесной пожар уже уничтожает жилые постройки в селе Арылах, где находится «Орленок». А потому детей и педагогов незамедлительно эвакуировали в районный центр Мирный, где временно разместили в общежитии местного колледжа.

Спасательные службы заняты вывозом и других жителей Арылаха. К очагу лесного пожара направлена авиация МЧС, в том числе самолет-амфибия Бе-200, на подступах к населенному пункту работают также бригады добровольцев.