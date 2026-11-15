«Талантливый мальчик»: кого из молодых артистов Григорий Лепс назвал самым ярким

Григорий Лепс назвал Ваню Дмитриенко и Akmal’ самыми яркими молодыми певцами РФ

Талантливых молодых артистов в России много, но среди них есть особенные звезды. О том, кто из нового поколения исполнителей ему нравится, корреспонденту 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Григорий Лепс.

«Ванька Дмитриенко — очень хороший, талантливый мальчик. Ну, уже взрослый, конечно, достаточно взрослый. Akmal’, конечно, великолепный, великолепный парень во всех отношениях… Я бы вот выделил этих двоих с точки зрения своего головного мозга и коридора в своих мозгах. Пожалуй, да. Эти два парня на сегодняшний день наиболее яркие», — сказал Лепс на концерте «Ээхх, разгуляй!».

Ване Дмитриенко 21 год. Он начал свой творческий путь с кавер-версий в TikTok, а в 2021 году прогремел с песней «Венера — Юпитер». За нее он получил «Золотой граммофон» и стал самым молодым лауреатом в истории премии.

В 2026-м он собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов России — тоже из-за возраста на момент достижения этого успеха. Сейчас Дмитриенко также наставник в шоу «Голос. Дети» — снова самый молодой за все сезоны проекта.

Акмалю Ходжаниязову, выступающему под псевдонимом Akmal’, 22 года. В 13 лет дошел до финала «Голоса. Дети» в команде рэпера Басты (Василий Вакуленко. — Прим. ред.). Его хит «Из-за тебя» собрал 84 миллиона просмотров на YouTube.

На счету артиста победы в номинациях «Прорыв года» от «Нового радио» и «Жары», а также премия МУЗ-ТВ за лучшее лирическое видео на песню «Раневская». В 2026 году он выступил хедлайнером на Дне Минска перед аудиторией около 80 тысяч человек.

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