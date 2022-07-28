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Что по «кайфу»? Кадры неожиданной проверки ресторана Моргенштерна*

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53

В ресторан Моргенштерна* «Кайф и точка» пришла проверка

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Рэпер переоткрыл новое заведение в июле, а на мероприятие в честь этого знаменательного события отправил своего двойника.

В ресторан «Кайф и точка» рэпера Моргенштерна* пришли с проверкой представители надзорных органов. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры. На них персонал заведения общается с сотрудниками полиции.

Ресторан, расположенный на Большой Дмитровке, с июля работает под новым названием «Кайф и точка». Таким образом рэпер сделал ироничную отсылку к новому имени бывшего McDonalds. На мероприятие в честь переоткрытия заведения Моргенштерн* прислал своего двойника, поскольку сам с осени прошлого года проживает в Дубае, куда уехал вместе со своей уже бывшей женой Диларой.

В России против музыканта было возбуждено уголовное дело по факту пропаганды наркотиков. Лингво-ботаническая лаборатория подтвердила, что татуировки рэпера содержат изображение растения, похожего на коноплю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд оставил Моргенштерна* в списке иностранных агентов.

* — признан в России иноагентом.

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