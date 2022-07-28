Подростки в Воронеже справили нужду и целовались на могилах ветеранов

Полиция Воронежа проверяет видео с осквернением могил. Основанием для разбирательств стали ролики, которые выложили в соцсеть местные подростки.

Один из них танцует рядом с памятниками на кладбище, прыгает с оград на могилы, целуется с приятелем на фоне мемориальной таблички и даже мочится на захоронения. Видеосъемка сопровождается нецензурными комментариями автора.

«Устанавливается место, где была совершена данная видеозапись, а также лицо, причастное к данным противоправном деянии. По результатам проведенной проверки будет дана правовая оценка указанным на видео действиям», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Ролик вызвал бурную реакцию в сети. Осквернителя быстро нашли в соцсетях. Его поиском офлайн занимается полиция. Ищут и тех, кто составил ему компанию на кладбище и помогал снимать хайп-контент, в котором есть признаки целого ряда серьезных правонарушений. Ход и результаты проверки под контроль взяла и прокуратура Воронежской области.

К слову, нарушителей правоохранители нашли быстро. С крокодильими слезами на глазах герои роликов пытались объяснить, что они не специально, а подсмотрели это все у какого-то блогера. Подробности смотрите в следующих материалах 5-tv.ru.