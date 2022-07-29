Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 августа

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предупреждать мир о глобальных переменах и грядущих природных катаклизмах. Эксперт также предсказывал неожиданные повороты в судьбе знаменитостей.

Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для читателей 5-tv.ru Вечерский подготовил прогноз и ценные советы, которые помогут преодолеть сложности периода с 1 по 7 августа 2022 года.

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Овен

Хагалаз, ингуз и перевернутая феху предупреждают о неожиданностях, которые могут прийти в вашу жизнь в этот период времени. На этой неделе следует проявлять осторожность, бдительность и не рисковать слишком ценными и незаменимыми ресурсами. Скорее, это время следует потратить на сохранение существующих достижений и укрепление своих позиций.

Телец

Перевернутый ансуз, перевернутый уруз и эйваз говорят о возможности серьезных перемен в это время. А также о вероятности неверно понятой информации, которая сможет серьезно повлиять на вашу жизнь. Этот период не предполагает большой вероятности достижения краткосрочных целей, однако может помочь заложить более отдаленные возможности.

Близнецы

Беркана, уруз и перевернутая кено говорят о большом потенциале, который существует в вашей жизни. Этот потенциал основан на возможностях, на количестве тех средств, которые вы способны использовать. Но вот в какое русло вы сможете направить эту энергию, пока не определено. И в этом и будет заключаться решающий фактор вашего успеха.

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Рак

Беркана, перевернутая кено и иса говорят о том, что в вашей жизни продолжается этап, в котором изначально был выбран неверный курс. То есть те ошибки, которые были совершены в прошлом, влияют и на происходящие сейчас явления. Этот период должен помочь вам иначе посмотреть на порядок вещей и помочь развить существующие в вашей жизни перспективы.

Лев

Лагуз, перевернутый эваз и ингуз говорят о том, что вы можете достигать целей с наибольшей эффективностью, избегая прямого столкновения интересов. То есть это время, когда складывающиеся силы помогут вам избежать конфликтов и наладить взаимоотношения и ваши дела в перспективном ключе. Именно в таком отношении, когда вы не будете напрямую сталкиваться со сложностями, а предпочтете обойти их возможно достижение максимального результата.

Дева

Ансуз, перевернутый альгиз и соуло открывают для вас замечательные перспективы в налаживании различных коммуникаций, в донесении своих мыслей, в убеждении ваших оппонентов, соратников и друзей. Это время, когда вы сможете свою творческую идею донести наилучшим образом.

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Весы

Иса, перевернутая перто и соуло говорят о том, что приходящие неожиданности могут повлиять на ваши амбициозные задачи. Те цели, которые вы считаете наиболее важными, могут подвергнуться разным переменам. И этот период может затянуться, то есть это время поможет понять новые возможности, хотя, вероятно, это будет неизбежно.

Скорпион

Отал, гебо и райдо говорят о хорошем периоде, в котором вы можете проявить себя в самых разных направлениях. Но более всего это время будет благоволить новым начинаниям и новым партнерским союзам. Это период, когда вы сможете накопить большой потенциал, создать надежный фундамент для своих новых дел.

Стрелец

Перевернутый отал, ансуз и перевернутый манназ предупреждают о том, что необходимо очень осторожно относиться к тому, что вы говорите и что слышите. Также вам необходимо раскрывать в себе новые возможности, новые качества, которые помогут вам наилучшим образом строить свои личные взаимоотношения. Это период, который поможет вам переоценить некоторые вещи и принять верное решение.

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Козерог

Перевернутый альгиз, йера и дагаз советуют вам завершить начатые дела и получить от них то, что они вам готовы принести. Это период, который поможет вам получить достаточное вознаграждение за ваши труды и откроет для вас новые пути. Если вы не завершите старые, следовательно, новые не смогут явиться в вашу жизнь.

Водолей

Йера, турисаз и перевернутый тейваз не советуют вам принимать каких-то резких решений и совершать резкие шаги. Они могут быть рискованными и в той или иной мере могут поставить под угрозу важные сферы вашей жизни. С другой стороны, это время прекрасно подойдет для того, чтобы продолжать заниматься своим делом и получать от него результаты.

Рыбы

Отал, альгиз и эваз говорят о том, что в вашей жизни складывается достаточно спокойный период удачного взаимодействия с окружающими. Это период упрочения своих позиций, построения новых основ для будущего. Также это время хорошо подойдет для каких-то важных дел, потому что в этот период они могут быть в достаточной степени хорошо реализованы.

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