На поиски группы из восьми человек отправились около 60 спасателей кубанских МЧС и РСЧС. Перед этим отыскать женщину и семерых ее наследников пытались родственники.

Мать с семью детьми пропали под Краснодаром при попытке пройти пешком через лес

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

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Мать с семью детьми пропали в Краснодарском крае при попытке пройти через лес пешком. Поисками группы из восьми человек сначала занимались родственники, а потом спасатели РСЧС и МЧС региона. Как стало известно 5-tv.ru, всех отыскали живыми и здоровыми.

Многодетная мама сначала была в гостях у бабушки в Нефтегорске. В какой-то момент она вдруг решила пойти домой пешком — в поселок Ширванская Водокачка, что в десяти километрах от Нефтегорска.

Дорогу женщина не знала — только направление. Однако ни это, ни путь через лес ее не смутили. Мама созвала всех детей — 13, 12, семи, пяти, четырех и еще одного четырех лет — взяла полуторагодовалого на руки и отправилась в путь.

Группа из восьми человек ожидаемо заблудилась. В итоге всех нашли среди ночи — через несколько часов после начала похода домой. В общей сложности маму и ее детей разыскивали около 60 спасателей на 14 единицах техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две машины с людьми смыло в Черное море в Сочи.

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