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Джонни Депп сорвал куш на продаже созданной им коллекции арт-принтов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Джонни Депп продал за 3,6 миллиона доллларов портреты Аль Пачино и Боба Дилана

Джонни Депп сорвал куш на продаже созданной им коллекции арт-принтов

Фото: www.globallookpress.com / Cliff Owen - CNP

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На гравюрах изображены актеры и музыканты, наиболее вдохновившие звезду Голливуда.

Джонни Депп продал за 3,6 миллиона долларов портреты Аль Пачино и Боба Дилана, а также другие предметы из созданной им коллекции арт-принтов с изображениями звезд Голливуда и рок-музыки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что коллекцию Friends & Heroes, представляющую собой гравюры с элементами ручной росписи, Депп создал собственноручно. На них изображены четыре человека, наиболее вдохновившие артиста: рок-певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.

Всего Депп выставил в интернет-магазине Castle Fine Art 780 экземпляров своих работ. После этого сайт на некоторое время «упал» из-за значительно возросшей нагрузки. Затем все 780 картин коллекции были распроданы за несколько часов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Клава Кока продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей.

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