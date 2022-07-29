Артистка ушла из жизни в возрасте 85 лет в своей квартире на Манхэттене.

Умерла исполнительница роли Пифии в «Матрице» актриса Мэри Элис

Фото: Кадр из фильма "Матрица: Революция", реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, Village Roadshow Pictures, 2003 г.

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Умерла актриса Мэри Элис, сыгравшая роль программы-оракула Пифии в фильме «Матрица: Революция», об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила полиция Нью-Йорка.

По данным представителя полиции, Мэри Элис умерла у себя в квартире на Манхэттене. Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Мэри Элис и Киану РивзМэри Элис и Киану Ривз. Кадр из фильма «Матрица: Революция», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, Village Roadshow Pictures, 2003 г.

Роль Пифии не всегда принадлежала одной Мэри Элис. В первых двух частях трилогии это амплуа исполняла актриса Глория Фостер. Она скончалась в 2001 году, после чего на ее роль и пригласили Мэри Элис.

Кроме роли в «Матрице», актриса стала знаменитой благодаря фильмам «Пробуждение» и «Костер тщеславия». Также она получила премию «Эмми» за роль второго плана в сериале «Я улечу». В 2000 году Мэри Элис включили в Зал славы американского театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из жизни ушел актер Дэвид Уорнер, сыгравший роль прагматичного охранника в фильме «Титаник».

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