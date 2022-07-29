Сын экс-главы Приангарья Левченко осужден на девять лет колонии

Сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме тюремного срока, судья «вручил» Левченко штраф в размере более полутора миллионов рублей, а также лишение права занимать должности на государственной службе почти на три года.

«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года 11 месяцев», — отмечается в официальном сообщение прокуратуры.

Андрей Левченко был задержан в сентябре 2020 года. По данным следствия, Левченко вместе с заместителями своей фирмы Хамуляком и Рябикиным украли полмиллиарда рублей. Компания сына экс-губернатора заключила договор с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области и должна была заниматься заменой лифтов. Однако вместо честной работы Левченко занимался финансовыми махинациями.

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