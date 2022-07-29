Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Знать свое место: США застыдили Зеленского за слова о проблемных американцах

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 14

Обозреватель National Review Хохман раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США

Знать свое место: США застыдили Зеленского за слова о проблемных американцах

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Американский журналист предупредил Киев, что терпение и щедрость США — не бесконечны.

Пренебрежительное отношение украинского президента Владимира Зеленского к проблемам США совершенно неприемлемо. В таком ключе высказался обозреватель издания National Review Нейт Хохман.

Как подчеркнул журналист, Зеленский не имеет права озвучивать уничижительные фразы про американцев и одновременно требовать у Запада финансовой поддержки. В особенности Хохмана возмутило недавнее высказывание главы Незалежной о том, что инфляция в США — «ничто», и вместо поисков личного комфорта американцы должны быть озабочены судьбой Украины.

«Он не тот, кто определяет американскую внешнюю политику. Как лидер Украины Зеленский захочет, чтобы мы подчинили наши внутренние заботы интересам страны, которую он возглавляет. Но Америка должна думать в первую очередь о своих интересах. Обращение к финансово незащищенным американцам, преуменьшая их проблемы, мягко говоря, не является рецептом завоевания сердец и умов нации, которая была самым щедрым покровителем Украины», — филигранно поставил на место политика Нейт Хохман в своей статье.

Кроме того, журналист предупредил, что Соединенные Штаты — щедрое государство, но не «бесконечно щедрое».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи сети раскритиковали Зеленского и его жену за фотосессию в гламурном журнале и сравнили его с Гитлером.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 29 июля

Последние новости

11:58
Знать свое место: США застыдили Зеленского за слова о проблемных американцах
11:50
«Прошел за кулисы»: 21-летний ухажер Волочковой рассказал историю знакомства
11:42
«Кровавая провокация»: ВСУ ударило по бараку со своими же военными
11:42
Министры обороны стран Америки не стали осуждать текущие события на Украине
11:36
Прокуратура: в ресторанах Моргенштерна* выявлены грубые нарушения
11:24
Дали отворот-поворот: полиция Молдавии не пустила Киркорова для участия в суде

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Директор «Ленкома» рассказал о своем отношении к конфликту Певцова и Киркорова
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год