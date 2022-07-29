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Невролог запретил при боли в спине массировать ее и греть

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 467

Невролог Евдокименко призвал не греть и уt массировать спину при боли в ней

Невролог запретил при боли в спине массировать ее и греть

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Во избежание осложнений врач порекомендовал пройти обследование, а не заниматься самолечением.

Частые боли в спине могут быть вызваны грыжей межпозвонковых дисков. Во время таких приступов нельзя ее массировать и греть. Об этом рассказал врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко.

«При остром приступе многие бегут массировать, греть спину. Это делать категорически нельзя. Воспаление может усилиться. В примерно 30% случаев пациенту может стать легче, а в 70% — значительно хуже. Но можно надеть корсет для поддержания спины. Также можно сухое тепло, например, пояс из собачьей шерсти», — сказал эксперт.

По его словам, резкие боли не во всех случаях могут быть опасными, но запускать их нельзя.

«Особенно после нагрузки это может быть грыжа диска, что серьезно. Но сейчас, особенно летом, приходит очень много пациентов с защемлением поясничных мышц. Это дает сильную резкую боль. Человеку кажется, что у него что-то сломалось, что-то страшное. Защемление может пройти само, но при условии, что оно не перейдет в хроническое. Такое бывает примерно в 30% случаев», — объяснил ревматолог в беседе с URA.RU.

Также невролог заявил о необходимости прохождения МРТ — это нужно во избежание осложнений. Главное в подобной ситуации является покой и нестероидные противовоспалительные препараты, если нет аллергии.

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