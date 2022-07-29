Минобороны: ВКС РФ уничтожили украинский ЗРК «Тор-М1» под Харьковом

Минобороны: российский Су-35с уничтожил украинский ЗРК «Тор-М1» в Харьковской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Также были ликвидированы шесть беспилотников и баллистическая ракета «Точка-У».

Самолет Су-35с ВКС России разгромил пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1». Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе ДЕРГАЧИ Харьковской области самолетом Су-35с ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса „Тор-М1“», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой народной республики, самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».

Также в ведомстве сообщили, что российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбиты шесть беспилотников, а еще перехвачены 12 снарядов реактивной системы залпового огня и одна баллистическая ракета «Точка-У».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинское командование решило уничтожить своих же военных, которые начали сдаваться в плен и рассказывать о махинациях Киева. ВСУ выпустили снаряд из американских РСЗО HIMARS по тюрьме с украинскими военнопленными. В результате обстрела убиты 40 человек.

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