Группа «Тату» объявила о воссоединении осенью 2022 года

Популярная музыкальная группа «Тату» решила воссоединиться и выступить на Ovion Show в Белоруссии. Первый концерт коллектива состоится в Минске. Обе певицы опубликовали афишу мероприятия в своих социальных сетях.

«Вы готовы? Да, это правда. 3 сентября 2022— Tatu», — написала Юля Волкова.

Шоу состоится на стадионе «Динамо». А группа станет хэдлайнером. На сцену также выйдут МОТ, DJ Smash, Люся Чеботина, Дана Соколова и Серега.

Поклонники «татушек» в приятном шоке от заявления артисток и с нетерпением ждут концерты в своих городах.

К слову, группа «Тату» официально распалась в 2011 году. В текущее время ее участницы занимаются сольными карьерами. Последний раз они выступали вместе в 2016-м году.

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Буквально недавно его популярности и финансовому успехи могли позавидовать даже самые состоявшиеся артисты. В марте 202221 года заработки молодого человека были так высоки, что он купил себе Mercedes-Maybach за 11 миллионов.

Сейчас же блогер совсем находится в незавидном положении. Интернет-ресурсы, с помощью которых он зарабатывал, перестали приносить доход.