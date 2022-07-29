Пассажирский Boeing подал сигнал тревоги над Каспийским морем на рейсе в Москву

Пассажирский Boeing летящий из Грозного в Москву подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до трех тысяч метров. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Utair.

Также уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Чечни около трех часов дня по московскому времени. Это произошло из-за того, что на борту сработал сигнал индикатор давления в салоне. Командир принял решение в интересах безопасности снизить самолет до высоты трех тысяч метров.

Самолет в конечном итоге приземлился в аэропорту Грозного. Пассажиры воздушного судна и экипаж не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России ограничены до утра пятого августа. Это уже 26 продление ограничений на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.